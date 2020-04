Barças Plan mit Coutinho unverändert

Beim FC Barcelona hat Philippe Coutinho wohl nach wie vor keine Zukunft. Nach Informationen von ‚Goal‘ wollen die Katalanen den 27-jährigen Brasilianer, der leihweise noch das Trikot des FC Bayern trägt, im Sommer unverändert auf den Markt bringen und zu Geld machen.

Eine Aussage von Barça-Trainer Quique Setién ließ zuletzt vermuten, dass die Blaugrana in der kommenden Saison doch auf Coutinho setzen könnten. Womöglich handelte es sich aber auch nur um eine taktische Aussage, um den Wert des offensiven Mittelfeldspielers nicht weiter zu schmälern. Vor allem in England soll reges Interesse an Coutinho herrschen.