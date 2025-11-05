Kovacs Faustpfand in der BVB-Kabine

Als Niko Kovac Borussia Dortmund im vergangenen Winter übernahm, schien das Erreichen der Champions League nur noch ein Wunschszenario zu sein. Doch mit einer bärenstarken Rückrunde konnten die Schwarz-Gelben doch noch in die Königsklasse einziehen. Die Kabine hat Kovac mit seiner Herangehensweise dabei schnell gewonnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben die Spieler wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass der Übungsleiter Trainingsleistungen honoriert. Das sei auch der Grund gewesen, warum Jamie Gittens (21), der eigentlich seinen Marktwert steigern sollte, um teuer verkauft zu werden, sich in der Rückrunde überwiegend mit einem Bankplatz zufriedengeben musste. Die Trainingsleistungen des englischen Flügelspielers haben schlicht nicht gestimmt.

Verlust aufgefangen

Nach Ansicht der Bosse könnte diese Maßnahme den BVB im Poker mit dem FC Chelsea rund fünf Millionen Euro gekostet haben. Die Qualifikation für die Champions League, die auch durch die rigorose Maßnahme sichergestellt wurde, fällt aber im Vergleich dazu deutlich ertragreicher aus. Für Gittens sah man letztlich rund 56 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kovac ist ein Disziplinfanatiker, der an der Strobelallee mit gutem Beispiel vorangeht. Beim BVB hat er wieder eine Leistungskultur etabliert, die auch in der laufenden Saison für einen guten Saisonstart gesorgt hat. Die Mentalitätsfrage stellt in Dortmund schon lange keiner mehr.