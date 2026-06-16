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Offiziell Weltmeisterschaft

Tunesien präsentiert Trainer-Notlösung

von Daniel del Federico
Hervé Jean-Marie Roger Renard ist Trainer @Maxppp

Nachdem Tunesien seinen Trainer Sabri Lamouchi nach nur einem Spieltag vor die Tür gesetzt hat, wurde nun ein Nachfolger präsentiert. Wie der Verband offiziell verkündet, wird Hervé Renard das Ruder interimsweise übernehmen. Der 57-Jährige war zuletzt bis April als Nationaltrainer von Saudi-Arabien tätig.

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Nach der Niederlage gegen Schweden (1:5) steht Tunesien bereits mit dem Rücken zur Wand. Die verbleibenden Partien gegen die Niederlande und Japan soll Renard nun so erfolgreich wie möglich gestalten. Der Franzose stand schon für zahlreiche Verbände an der Seitenlinie, darunter Sambia, Angola, die Elfenbeinküste und Marokko.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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