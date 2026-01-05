Alonso mit Vini-Statement | Milan träumt von Kim

Alonso reicht Vinicius die Hand

Das Verhältnis zwischen Vinicius Junior und seinem Klub Real Madrid wirkte zuletzt beschädigt. Die Leistungen des Brasilianers in der bisherigen Saison ließen arg zu wünschen übrig, dazu verscherzte es sich der exzentrische Offensivstar sowohl mit seinem neuen Trainer Xabi Alonso als auch mit den Fans im Bernabéu. Ein Abgang des 25-Jährigen steht noch immer im Raum. Auch beim 5:1-Erfolg gegen Betis Sevilla am gestrigen Sonntag kassierte Vini Pfiffe vom Publikum und wurde nach 77 Minuten vom Feld genommen. Madrid-Coach Alonso stellte sich jedoch im Anschluss an die Partie schützend vor seinen Spieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Für mich hat Vini viel beigetragen“, erklärte Alonso in der Pressekonferenz nach dem Spiel, „besonders in der ersten Halbzeit hat er mir gefallen. Er ist unverzichtbar, wir haben bald den Supercup und er wird wichtig sein.“ Seit 15 Partien wartet der Flügelstürmer bereits auf einen Treffer für Los Blancos. Doch das beunruhigt Alonso nicht, wie er versicherte: „Wir verstehen die Situation. Vinicius ist reif, wir sind reif, und wir müssen reagieren. Wir wollen unser Bestes geben. Vinicius ist, war und wird auch weiterhin von grundlegender Bedeutung für Madrid sein. Ich bin sicher, dass das Bernabeu ihm wieder applaudieren wird.“

Mit Kim zum Scudetto?

Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Stadtrivalen Inter steht der AC Mailand aktuell auf Rang zwei der Serie A und schielt auf die erste Meisterschaft seit vier Jahren. Um den Traum vom Scudetto zu verwirklichen, möchten sich die Rossoneri in der Defensive noch einmal verstärken. Laut italienischen Medienberichten hat der Klub dabei ein Auge auf Min-jae Kim vom FC Bayern geworfen. Der 29-Jährige, der sich beim deutschen Rekordmeister nie so recht durchsetzen konnte, steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Vertrag des Südkoreaners läuft im Sommer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Das Profil passt perfekt“, analysiert die ‚Gazzetta dello Sport‘, merkt aber an, dass Kim beim FCB „unverhältnismäßig viel verdient“. Ein Transfer noch in diesem Winter sei daher wohl nur schwer umzusetzen: „Selbst bei einer Ausleihe würde man die Hilfe des FC Bayern benötigen, um sein Gehalt zu decken.“ Als Alternative nennt die italienische Sportzeitung Axel Disasi (27) vom FC Chelsea. Der ‚Corriere dello Sport‘ verweist wegen der potenziell zu hohen Kosten für Kim auf Federico Gatti (27/Juventus Turin) und Radu Dragusin (23/Tottenham Hotspur) als Ersatzkandidaten. Die besten Chancen habe Milan jedoch bei Nathan Aké (30/Manchester City), der „im Hinblick auf die Weltmeisterschaft mehr Spielzeit haben möchte“.