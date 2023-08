Ausstiegsklausel gezogen: Chelsea angelt sich Adams

Der FC Chelsea reagiert auf die langwierigen Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion über Moisés Caicedo (21). Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, bedient sich der Premier League-Verein eine Liga drunter bei Absteiger Leeds United. Dem Bericht zufolge ziehen die Blues die Ausstiegsklausel von Tyler Adams in Höhe von rund 18 Millionen Euro.

Der defensive Mittelfeldspieler werde noch in den kommenden 24 Stunden in London zum Medizincheck erwartet. Folglich wird der US-Amerikaner nicht den Gang in die Championship antreten. Bei den Peacocks besitzt der 24-Jährige eigentlich noch einen Kontrakt bis 2027.

Adams stellt die deutlich günstigere Alternative zu dem jüngeren Caicedo dar. Brighton gibt sich mit den bislang gebotenen 93 Millionen Euro für den 32-fachen Nationalspieler nicht zufrieden. Gut möglich, dass sich die Londoner nun aus den Verhandlungen zurückziehen.