Real plant „monströses Angebot“ für Yildiz

Kenan Yildiz ist in aller Munde. Mit nur 20 Jahren führte das Talent aus der Nachwuchsabteilung des FC Bayern sein Team Juventus Turin zuletzt bereits als Kapitän aufs Feld. Und das nicht in irgendeinem Stadion – sondern im Santiago Bernabéu, der Heimat von Real Madrid.

Bei der 0:1-Niederlage machte der Offensivmann mit der Binde am Arm dann auch eine gute Figur, sodass Real-Trainer Xabi Alonso nun ganz verrückt nach Yildiz sein soll. Der renommierte Spielervermittler Giovanni Branchini ließ bei ‚Tuttomercatoweb.com‘ sogar verlauten: „Xabi Alonso will Yildiz bei Real Madrid. Er ist bereit, dafür jeden gehen zu lassen – außer Mbappé.“

Dazu passend berichtet nun die ‚Gazzetta dello Sport‘, dass Real bereit ist, ein „monströses Angebot“ für Yildiz abzugeben. Konkreter wird das italienische Sportblatt dabei nicht, beschreibt aber immerhin Juves Bemühungen um eine Vertragsverlängerung mit Yildiz über 2029. Demnach bietet die Alte Dame für die Unterschrift ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro. Bislang kassiert der elegante Rechtsfuß nur eine Million.

Yildiz war 2022 ablösefrei aus der Bayern- in die Juventus-Jugend gewechselt und etablierte sich nach und nach bei den Bianconeri sowie in der türkischen Nationalmannschaft. Als gebürtiger Regensburger wäre er auch für den DFB spielberechtigt gewesen. Auch der FC Chelsea, der FC Arsenal und Manchester United zeigen sich interessiert an Yildiz. 90 Millionen Euro Ablöse wurden zuletzt in den Raum geworfen.