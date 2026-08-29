Schalke glückt Aouchiche-Coup

Der FC Schalke muss noch einige Einnahmen durch Verkäufe generieren. Bei Tafelsilber Adil Aouchiche stand deshalb auch ein Abgang im Raum, vor allem auf der Insel hat der 24-Jährige einen Markt. Auch Bundesligisten waren am Algerier interessiert.

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Jetzt ist aber klar, wie es mit dem Offensivspieler weitergeht. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Aouchiche sein 2027 auslaufendes Arbeitspapier Anfang der kommenden Woche bis 2030 ausweiten. Seit Wochen lag ihm ein Angebot bis 2029 vor, jetzt unterschreibt er also sogar noch ein Jahr länger.

Laut dem Bezahlsender hatte Swansea City zuletzt fünf Millionen Euro für den Rechtsfuß geboten, blitzte damit aber bei Königsblau ab. Erst vor einem halben Jahr hatte der Bundesliga-Aufsteiger Aouchiche ablösefrei vom AFC Sunderland verpflichtet. Der Transfer entpuppte sich schnell als großer Erfolg.