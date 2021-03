Groningens „Offenbarung“: BVB und Leipzig heiß auf Gudmundsson

Gabriel Gudmundsson könnte sich in den letzten Monaten seiner Karriere in den Niederlanden befinden. Wie das Fachmagazin ‚Voetbal International‘ berichtet, haben gleich mehrere Topklubs den 21-jährigen Linksverteidiger vom SC Groningen im Blick. Das größte Interesse am Schweden bekunden dem Bericht nach RB Leipzig sowie die SSC Neapel.

Doch auch Borussia Dortmund und Manchester City sind von Gudmundsson angetan, der sich in dieser Spielzeit ins Schaufenster gespielt hat. Die ‚VI‘ bezeichnet ihn als „Offenbarung“ der Saison. Interessant macht den schwedischen U21-Nationalspieler dessen auslaufender Vertrag im Sommer 2022. Groningen muss sich aufgrund des Interesses wohl mit einem Verkauf im kommenden Transferfenster auseinandersetzen.

Verteidiger mit Stürmerprofil

Vor allem Gudmundssons Ausbildung macht ihn sowohl für den BVB als auch für Leipzig interessant. Beide Klubs spielen mit Flügelverteidigern, die aktiv am Offensivspiel teilnehmen. Vor seinem Wechsel in die Eredivisie war der 1,81 Meter große Linksfuß bei seinem Ausbildungsklub Halmstads BK als Flügelstürmer Zuhause.

Die Saison 2017/18 absolvierte er für Halmstads ausschließlich als Angreifer, ob auf der linken Site, auf rechts oder sogar als Mittelstürmer, Gudmundsson überzeugte mit neun Treffern und vier Assists in 28 Zweitligaspielen.

Nach und nach rückte der in Malmö geborene Profi ausschließlich auf die linke Seite und von dort aus immer weiter nach hinten. Doch auch als Linksverteidiger hat er bei Groningen seinen Offensivdrang nicht aus den Augen verloren, wie fünf Assists in 19 Saisonspielen belegen. Ab dem Sommer wird Gudmundsson wohl andernorts den Torbutler geben.