Medien: Spurs wollen Zaniolo ausleihen

Tottenham Hotspur konkretisiert offenbar das Interesse an Nicolò Zaniolo. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Spurs Kontakt zur AS Rom aufgenommen und Verhandlungen über eine Leihe geführt. Die Giallorossi wiederum sollen die Schmerzgrenze auf 40 Millionen Euro festgesetzt haben und wollen sich am liebsten schon im Winter dauerhaft vom Spielmacher trennen.

Den Spurs sind jedoch finanziell die Hände gebunden, die geforderte Summe ist nicht aufzubringen. Laut der englische Boulevardzeitung schließt die Roma eine Leihe nicht gänzlich aus, besteht aber auf eine Kaufverpflichtung. Neben den Londonern wurde zuletzt auch Borussia Dortmund Interesse an Zaniolo nachgesagt, der 23-jährige Italiener favorisiere aber einen Wechsel in die Premier League.

