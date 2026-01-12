Menü Suche
Heidenheim schnappt sich nächsten Conteh

von Leon Morsbach - Quelle: fc-heidenheim.de | Sky
1 min.
Christian Conteh im Spiel gegen Holstein Kiel @Maxppp

Christian Conteh schließt sich dem 1. FC Heidenheim an. Der 26-Jährige kommt von Eintracht Braunschweig und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Laut ‚Sky‘ zahlt der FCH eine Ablöse von rund 1,5 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für den Flügelspieler. „Mit der Verpflichtung von Christian Conteh gewinnen wir jetzt einen Spieler für unsere Mannschaft hinzu, der offensiv sowohl auf beiden Außenbahnen als auch im Zentrum zum Einsatz kommen kann. Seine extreme Schnelligkeit und sein Dribbling passen hervorragend zu unserem Anforderungsprofil“, sagt Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des FCH.

1. FC Heidenheim 1846 e. V.
Der FCH verpflichtet Christian Conteh für die Offensive! ✍️
Zur Meldung: 👉
Conteh war im Sommer 2024 ablösefrei vom VfL Osnabrück nach Braunschweig gewechselt. Seitdem kam der Rechtsfuß auf 35 Spiele für Braunschweig, in denen er fünf Tore schoss und fünf weitere vorbereitete. Sein Vertrag bei den Niedersachsen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. In Heidenheim trifft er auf seinen Bruder Sirlord Conteh (29).

