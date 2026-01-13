Posch vor Bundesliga-Rückkehr?

In 109 Bundesliga-Spielen für die TSG Hoffenheim konnte Stefan Posch bereits seine Qualitäten nachweisen. Hinzu kommen 93 Serie A-Partien und zahlreiche Auftritte in nationalen und internationalen Pokalwettbewerben für verschiedene Klubs. Aktuell gehört der österreichische Nationalspieler bei Como 1907 aber nicht zur ersten Wahl.

Beim 1. FSV Mainz 05 könnte man die Fähigkeiten des Innenverteidigers offenbar etwas mehr gebrauchen. Die ‚Allgemeine Zeitung‘ berichtet, dass die Rheinhessen verstärkt Interesse an einer Verpflichtung des gebürtigen Judenburgers haben.

Posch ist derzeit vom FC Bologna an Como verliehen, Trainer Cesc Fàbregas bringt ihn jedoch meistens nur als Einwechselspieler. Um einen Wechsel nach Mainz zu bewerkstelligen, müssten sich die Serie A-Vertreter auf einen Abbruch der Leihe verständigen.

Ob Mainz über einen Kauf nachdenkt oder die Leihe von Como übernehmen will, ist nicht bekannt. Für Posch wäre durchaus wichtig, in der Rückrunde regelmäßig Startelfeinsätze zu sammeln, um für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Nordamerika Fitness und Form aufzubauen. Bei Nationaltrainer Ralf Rangnick ist der 28-Jährige ein wichtiger Eckpfeiler in der Viererkette.