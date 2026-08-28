Fenerbahce verpflichtet Kojo Peprah (22). Der ghanaische Innenverteidiger wechselt vom OGC Nizza nach Istanbul und wird morgen seinen Vertrag unterschreiben.

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Transfer Bilgilendirmesi



Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır.



Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong’un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde… pic.twitter.com/g3fl8CTUDT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 28, 2026

Auf der Abgangsseite vermeldet Fener den Transfer von Offensivspieler Cengiz Ünder (29). Der 51-fache türkische Nationalspieler wechselt zum Ligarivalen Corum FK.