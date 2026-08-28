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Offiziell Süper Lig

Ein Zu- und ein Abgang bei Fener

von David Hamza
Das Stadion von Fenerbahce @Maxppp

Fenerbahce verpflichtet Kojo Peprah (22). Der ghanaische Innenverteidiger wechselt vom OGC Nizza nach Istanbul und wird morgen seinen Vertrag unterschreiben.

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Auf der Abgangsseite vermeldet Fener den Transfer von Offensivspieler Cengiz Ünder (29). Der 51-fache türkische Nationalspieler wechselt zum Ligarivalen Corum FK.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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