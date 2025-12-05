Bundesliga-Abnehmer für Uduokhai gefunden?

Felix Uduokhai bietet sich womöglich eine konkrete Option für eine Bundesliga-Rückkehr. Laut einem Bericht der türkischen Zeitung ‚Fanatik‘ beschäftigt sich Union Berlin mit dem Innenverteidiger, der noch bis 2027 bei Besiktas unter Vertrag steht und einen Winter-Wechsel plant. Offen sei, ob eher ein Leihgeschäft oder ein fester Transfer infrage käme.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Linksfuß, im deutschen Oberhaus bereits für den VfL Wolfsburg und den FC Augsburg aktiv, hatte sich den Istanbulern im Sommer nach vorheriger Leihe für fünf Millionen Euro angeschlossen. Dort fristet der 28-Jährige inzwischen aber ein Reservistendasein, sodass beide Seiten eine Veränderung anstreben. Mehrere Bundesliga-Anfragen sollen Uduokhai für den Januar vorliegen.

Bei Union könnte er Diogo Leite (26) oder Danilho Doekhi (27) ersetzen, deren Verträge zum Saisonende auslaufen und die beide weiter als Abgangskandidaten gelten. Während Doekhi Berichten zufolge vermutlich bis Sommer bleiben wird, könnte Leite (Linksfuß genau wie Uduokhai) den Köpenickern schon eher im kommenden Wechselfenster den Rücken kehren.