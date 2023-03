Keller kryptisch: Hat Baumgart schon verlängert?

Hat Steffen Baumgart schon einen neuen Vertrag beim 1. FC Köln in der Tasche? Geschäftsführer Christian Keller ließ an diesem Sonntag mit rätselhaften Worten aufhorchen. „Wir haben den Vertrag letztes Jahr im Sommer um ein Jahr verlängert. So haben wir es offiziell bekannt gegeben. Aber man muss ja nicht alles bekannt geben, was man so bespricht“, sagte der FC-Boss im ‚Sport1-Doppelpass‘.

„Steffen und ich“, führte Keller aus, „hatten einen vertrauensvollen Austausch und den haben wir auch weiterhin. Wir haben genau ausgemacht, wie es weitergeht. Das werden wir irgendwann auch zusammen sagen. Dass wir alle wollen, dass Steffen länger bei uns bleibt, ist doch klar.“

Ungewöhnlich: Baumgart hat den Geißböcken einen Blankoscheck zur Verlängerung des eigenen Vertrags ausgestellt. „Wir verhandeln nicht mehr. Wenn der Verein möchte, dass ich bleibe, geht’s wieder ein Jahr weiter“, so die Worte des Erfolgstrainers. Wie von Keller erwähnt, endet die bislang bekannte Laufzeit im Sommer 2024.