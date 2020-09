Florenz holt Bonaventura

Der AC Florenz präsentiert Giacomo Bonaventura als Neuzugang. Der Italiener wechselt ablösefrei und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei der Fiorentina. Nach sechs Jahren beim AC Mailand war der Vertrag des 31-Jährigen bei den Rossoneri ausgelaufen.

Der Routinier hat bereits 254 Pflichtspiele in der Serie A auf dem Buckel, in denen er an 82 Toren (44 Treffer, 38 Assists) beteiligt war. Mit seiner Erfahrung soll der zentrale Mittelfeldspieler nun das Team von Frank Ribéry (37) bereichern.