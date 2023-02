Zaniolo schon zum Medizincheck

Der Poker um Nicolò Zaniolo biegt offenbar auf die Zielgerade ein. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, erwartet Galatasaray den italienischen Offensivspieler in Kürze zum Medizincheck. Zaniolo soll einem Transfer nach Istanbul bereits zugestimmt haben, es fehlt scheinbar nur noch das Okay seines Arbeitgebers AS Rom.

Dort ist der 23-Jährige unter Trainer José Mourinho in Ungnade gefallen. Eine Trennung wäre deshalb auch im Sinne der Roma. Noch fordern die Giallorossi laut ‚Calciomercato.com‘ 25 Millionen Euro Ablöse, werden Gala aber wohl noch ein Stück entgegenkommen und dem Transfer zustimmen. Die Türken bieten aktuell 22 Millionen Euro inklusive Boni.

