Menü Suche
Kommentar 161
FT-Kurve UEFA Champions League

Rolle rückwärts: Die Bayern-Aufstellung gegen Sporting

Nach der Niederlage gegen den FC Arsenal will der FC Bayern in der Champions League zurück in die Erfolgsspur. Die Aufstellung der Bayern gegen Sporting Lissabon.

von Dominik Sandler
1 min.
Aufstellung Bayern gegen Sporting @Maxppp
FC Bayern 0-0 Sporting

Ungewöhnlich früh empfängt der FC Bayern heute um 18:45 Uhr Sporting Lissabon am sechsten Spieltag der Champions League. Nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen mussten die Münchner gegen den FC Arsenal am vergangenen Spieltag eine verdiente 1:3-Niederlage hinnehmen. Gegen Sporting soll jetzt wieder ein Dreier her.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dafür schickt Trainer Vincent Kompany sein bestes Personal ins Rennen. Gegen den VfB Stuttgart hatte der Belgier Manuel Neuer, Josip Stanisic, Harry Kane, Aleksandar Pavlovic, Jonathan Tah und Youngster Lennart Karl über weite Strecken geschont, jetzt kehren allesamt in die Startelf des deutschen Rekordmeisters zurück.

Wie erwartet muss im Tor Jonas Urbig weichen, auch Min-Jae Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Nicolas Jackson und Raphaël Guerreiro müssen auf der Bank Platz nehmen. Luis Díaz sitzt die zweite Hälfte seiner Rotsperre ab, für ihn beginnt Serge Gnabry. Erwähnenswert: Alphonso Davies sitzt nach seinem im März erlittenen Kreuzbandriss erstmals wieder auf der Bank.

Unter der Anzeige geht's weiter

So spielen die Bayern

defaultAltAttribute

So spielt Sporting

Sporting CP
📋 O 𝐗𝐈 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 dos Leões para o jogo desta noite 🌟 #FCBSCP #UCL
Bei X ansehen
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
FC Bayern
Sporting

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Sporting Logo Sporting Lissabon
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert