Rolle rückwärts: Die Bayern-Aufstellung gegen Sporting

Ungewöhnlich früh empfängt der FC Bayern heute um 18:45 Uhr Sporting Lissabon am sechsten Spieltag der Champions League. Nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen mussten die Münchner gegen den FC Arsenal am vergangenen Spieltag eine verdiente 1:3-Niederlage hinnehmen. Gegen Sporting soll jetzt wieder ein Dreier her.

Dafür schickt Trainer Vincent Kompany sein bestes Personal ins Rennen. Gegen den VfB Stuttgart hatte der Belgier Manuel Neuer, Josip Stanisic, Harry Kane, Aleksandar Pavlovic, Jonathan Tah und Youngster Lennart Karl über weite Strecken geschont, jetzt kehren allesamt in die Startelf des deutschen Rekordmeisters zurück.

Wie erwartet muss im Tor Jonas Urbig weichen, auch Min-Jae Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Nicolas Jackson und Raphaël Guerreiro müssen auf der Bank Platz nehmen. Luis Díaz sitzt die zweite Hälfte seiner Rotsperre ab, für ihn beginnt Serge Gnabry. Erwähnenswert: Alphonso Davies sitzt nach seinem im März erlittenen Kreuzbandriss erstmals wieder auf der Bank.

So spielen die Bayern

So spielt Sporting