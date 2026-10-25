Striktes Fußballverbot für Kompany

Der FC Bayern München räumt nach dessen Zusammenbruch der vollständigen Genesung von Trainer Vincent Kompany die höchste Priorität ein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Rekordmeister dafür sorgen, dass der belgische Coach komplett vom Fußballgeschäft abgeschirmt wird und sich voll und ganz auf sich und seine Gesundheit konzentrieren kann. Unter anderem soll der Klub sämtliche Besucher im Krankenhaus streng anhalten, „nicht mit Kompany über Fußball zu sprechen, damit er versuchen kann, sich jetzt endlich zu erholen“.

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Das gelte auch für die Klubbosse und sportlichen Entscheider. Am gestrigen Samstag hatte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Krankenhaus nach Kompany gesehen, auch Sportvorstand Max Eberl war laut ‚Bild‘ bereits vor Ort, Präsident Herbert Hainer hat seinen Besuch angekündigt. Kompany, der sich zuvor einige Tage mit einer Virus-Infektion herumgeplagt hatte, war am Freitag nach dem Bayern-Training zusammengebrochen. Bisher ist noch nicht genau geklärt, was die Ursache ist. Der Klub hat nur bekanntgegeben, dass der Chefcoach wochenlang pausieren wird.