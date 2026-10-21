Gibt es keinen Besseren? Der Urbig-Plan des FC Bayern

Jonas Urbig ist der designierte Nachfolger von Manuel Neuer (40), der im Tor des FC Bayern und womöglich auch der deutschen Nationalmannschaft eine neue Ära prägen soll. Zuletzt wurden allerdings Stimmen laut, die dem 23-Jährigen die benötigte FCB-Qualität absprechen oder zumindest daran zweifeln.

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Doch die Bosse beim Rekordmeister wollen davon nichts wissen, geben einen ordentlichen Vertrauensvorschuss. Der Machtwechsel im Tor ist minutiös geplant und soll möglichst reibungslos ablaufen. Laut ‚Sport Bild‘ wurde vereinsintern festgestellt, dass es europaweit keinen besseren gibt als Urbig. Unter den bekannten Top-Keepern sei keiner zu finden, bei dem es „eine absolute Garantie dafür gibt“, dass er ein Upgrade darstellt.

Klubpräsident Herbert Hainer stellt klar: „Er bringt genau die Mischung mit, die es beim FC Bayern braucht: Talent, Persönlichkeit und den Willen, jeden Tag weiterzulernen. Jonas Urbig strahlt heute schon eine beachtliche Ruhe und Souveränität aus und hat sich auch schon in großen Spielen bewährt. Wir alle trauen ihm für die Zukunft sehr viel zu.“

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Im Januar 2025 kam der damals 21-Jährige vom Zweiligisten 1. FC Köln und hat sich inzwischen rasant entwickelt. Die bisherige Krönung waren die ersten Länderspiele im Oktober. Gegen Serbien (2:0) und Griechenland (0:0) lieferte der gebürtige Euskirchener starke Leistungen ab und blieb ohne Gegentor.

Ist Jonas Urbig ein würdiger Nachfolger für Manuel Neuer? Ja, Urbig hat das Zeug dazu, eine Ära zu prägen Urbig ist nur eine Übergangslösung Nein, Urbig fehlt es an Qualität Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Auftritte im DFB-Tor sah auch Hainer als erneute Bestätigung der Qualitäten des Keepers: „Die Aufgabe, einen Nachfolger für einen mehrfachen Welttorhüter zu finden, ist denkbar groß – und sie wurde und wird sehr gut umgesetzt. Diese Entwicklung muss man auch unserer sportlichen Leitung hoch anrechnen.“

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Der Machtwechsel im Bayern-Tor ist bereits in vollem Gange. Aller Voraussicht nach wird Neuer im Sommer abdanken. Bis dahin gibt es laut der ‚Sport Bild‘ intern den klaren Plan, dass Urbig in dieser Saison noch mehr Spiele bestreiten soll als jene 20 aus der vergangenen Saison. Um die 25 Pflichtspiele könne Urbig in dieser Saison bekommen.

Der Ex-Kölner wird demnach auch häufiger in wichtigen Spielen in der Champions League und gegen Bundesliga-Topteams auflaufen. Damit sich die künftige Nummer eins weiterentwickeln kann und in der neuen Saison nicht komplett ins kalte Wasser geworfen wird. Und, weil er die Qualität hat.