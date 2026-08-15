Sunderland holt 30-Millionen-Zugang

Der AFC Sunderland schnappt sich einen neuen Linksverteidiger. Die Black Cats haben sich nach FT-Informationen mit dem FC Toulouse auf einen Transfer von Dayann Méthalie (20) verständigt.

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Inklusive Bonuszahlungen fließen 30 Millionen Euro von England nach Frankreich. In Sunderland erhält Méthalie laut ‚RMC‘ einen Fünfjahresvertrag.