Klarheit: Funkel verlässt den FCK

Was sich zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern bereits abzeichnete, ist nun offiziell. Wie die Roten Teufel vermelden, wird Cheftrainer Friedhelm Funkel zum Saisonende sein Traineramt niederlegen und den Klub verlassen. Dies war das Ergebnis weiterer Gespräche zwischen Lautern und Funkel. Der Vertrag des 70-Jährigen läuft zum 30. Juni aus. Funkel führte den FCK zum sicheren Klassenerhalt in Liga zwei sowie ins DFB-Pokalfinale.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich möchte mich persönlich und im Namen des gesamten Vereins bei Friedhelm bedanken“, sagt Geschäftsführer Thomas Hengen, „er hat in einer stürmischen Zeit das Ruder übernommen und hat seine Aufgaben hier überragend erfüllt. Er hat eine unglaubliche Ruhe in den Verein gebracht, die extrem wichtig für das Erreichen unserer Ziele war. […] Es ist auch für mich eine große Freude gewesen, mit einem so erfahrenen Trainer und einem so beeindruckenden Menschen wie ihm zusammenzuarbeiten.“