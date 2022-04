BVB-Gerüchte um Fenerbahce-Juwel Güler

Arda Güler von Fenerbahce hat die Aufmerksamkeit von Borussia Dortmund geweckt. ‚Transfermarkt.de‘ und das türkische ‚Takvim‘ berichten übereinstimmend vom Interesse des BVB am 17-jährigen Talent. Laut der Zeitung sind die Schwarz-Gelben in ihren Bemühungen um den Mittelfeldspieler gar weiter als die anderen Interessenten, zu denen unter anderem der FC Bayern zählen soll.

‚Transfermarkt.de‘ hält dagegen und berichtet, dass sich der BVB angesichts der Ablöseforderungen von Fenerbahce vorerst aus dem Transferpoker zurückgezogen hat. Güler verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro, für weniger wolle Fener sein Juwel nicht abgeben. Güler kommt in dieser Saison bereits auf neun Süper Lig-Einsätze für die Istanbuler, in denen er zweimal traf und zwei Tore vorbereitete. Sein Vertrag läuft bis 2025.