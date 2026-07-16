Nach Mittelfeldspieler Takato Yamamoto (18) und Innenverteidiger Liam Claude Kanté (16) schnappt sich Borussia Dortmund ein weiteres Top-Talent. Die Verpflichtung von Bjarki Hrafn Gardarsson (16) geben die Schwarz-Gelben offiziell bekannt.

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In Brackel ist der 1,94 Meter große Mittelstürmer zunächst für die U19 eingeplant. Perspektivisch glaubt man aber daran, dass dem isländischen U17-Nationalspieler der Durchbruch bei den Profis gelingt.

Gardarsson wechselt aus seiner Heimat von Stjarnan Gardabaer zum BVB, es fließt lediglich eine Ausbildungsentschädigung. Der Transfer war schon länger in trockenen Tüchern, bis zuletzt fehlte aber noch das Go der FIFA.

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Dortmunds Nachwuchschef Thomas Broich freut sich auf die Zusammenarbeit: „Bjarki ist ein Stürmer, der körperlich präsent und zielstrebig ist sowie ein gutes Gefühl für den Strafraum mitbringt. Wir haben ihn schon länger auf dem Zettel und freuen uns sehr, dass er sich für den BVB entschieden hat.“