Bayer-Rückgrat Demirbay: Korb für Newcastle

Knapp zehn Sekunden und vier Pässe brauchte Bayer Leverkusen, um am gestrigen Sonntag die komplette Abwehr von Borussia Dortmund auszuhebeln. Das zwischenzeitliche 2:1 der Werkself im Signal Iduna Park könnte in jedem Lehrbuch über Konterfußball und Vertikalspiel verewigt werden. Und es stand exemplarisch für die Art und Weise, wie die sich der BVB beim blamablen 2:5 den Schneid abkaufen ließ.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Tempo des Leverkusener Offensivquartetts Schick-Wirtz-Diaby-Bellarabi hatten die Dortmunder nichts entgegenzusetzen. Bayers Trainer Gerardo Seoane sah nach der Partie aber Lob an anderer Stelle angebracht: „Ich glaube, das Tor gehört zu 50 Prozent der Viererkette und den defensiven Mittelfeldspielern, die die Räume gut verteidigen und es oft schaffen, in Gleichzahl oder Unterzahl die Bälle zu erobern und wichtige Bälle erfolgreich aus der Druckzone herauszuspielen.“

Neue Stabilität

Das war in dieser Saison nicht immer so, doch aktuell scheint Bayer eine neue defensive Stabilität gefunden zu haben, die der High Speed-Offensive die Arbeit enorm erleichtert. Vor allem das Sechser-Duo Kerem Demirbay und Robert Andrich schloss gegen Dortmund Räume vor der Kette, die etwa beim 1:5 gegen den FC Bayern im Herbst noch offen klafften.

„Beide haben viele Löcher gestopft. Gute Zweikampfführung, viele Balleroberungen, aber sie haben auch mit dem Ball klar und ballsicher gespielt“, hob Seoane nach dem Spiel noch einmal seine Sechser hervor.

Während Andrich mit einem technisch starken Freistoß zum 3:1 aus Leverkusener Sicht die Aufmerksamkeit auf sich zog, war sein Nebenmann Demirbay nicht minder wichtig für das Bayer-Spiel. Der 28-Jährige bestätigte erneut seine aktuelle Topform, organisierte, kämpfte, und spielte präzise Pässe.

Newcastle? Nein danke

Es sind Qualitäten, die auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben sind. Nach FT-Informationen fragte Newcastle United im Winter in Demirbays Umfeld an, der gebürtige Hertener blockte aber umgehend ab. Er möchte die Saison mit Bayer erfolgreich beenden.

Die Ziele sind dabei klar: Das Erreichen der Champions League und in der Europa League so weit kommen, wie nur möglich – und möglich ist einiges. Denn wie das gestrige Spiel gegen den BVB zeigte, kann ein Bayer in guter Form jeden Gegner schlagen. Manchmal auch in knapp zehn Sekunden mit nur vier Pässen.