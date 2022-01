Odense offen für Eriksen-Transfer

Christian Eriksen (29), nach seinem Herzstillstand bei der EM und seiner Vertragsauflösung bei Inter Mailand auf Vereinssuche, würde bei seinem Jugendklub Odense BK mit offenen Armen empfangen werden. Sportdirektor Björn Wesström erklärt gegenüber der dänischen Zeitung ‚B.T.‘: „Es geht nicht darum, was wir an Geld bieten können. Er weiß, was er bekommen kann, und er kennt das Niveau, das OB bezahlt. Es geht mehr um andere Dinge, um die Familie und die Zukunft.“

Allerdings, so Wesström, sei sein Amtskollege Michael Hemmingsen „derjenige, der den Dialog sowohl mit dem Berater als auch mit dem Spieler führt. Ich habe keine Beziehung zu Eriksen, also ist es für mich besser, wenn jemand, der eine hat, den Dialog mit ihm führt […] Ein solcher Transfer kann nur möglich sein, wenn er auf Beziehungen basiert.“ Eriksens Wahl werde „davon abhängen, wie er eine Rückkehr in die Nationalmannschaft am besten erreichen kann. Wenn es in OB ist, sind wir hier, das ist kein Problem.“ Interesse am dänischen Offensivspieler wurde zuletzt auch der AS Monaco und Ex-Klub Ajax Amsterdam nachgesagt.