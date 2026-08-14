Menü Suche
Kommentar
FT-Info Ligue 1

15 Millionen: Fast alles klar bei Embolo

von Santi Aouna - Julian Jasch - Quelle: Ouest-France
Breel Embolo jubelt für die Schweiz @Maxppp

Atlanta United steht ganz kurz davor, eine Zusammenarbeit mit Breel Embolo (29) unter Dach und Fach zu bringen. Die französische Regionalzeitung ‚Ouest-France‘ berichtet, dass sich der Schweizer WM-Fahrer im Anflug auf die MLS befindet. FT kann die Infos bestätigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stade Rennes wird drei Jahre vor Vertragsende mit rund 15 Millionen Euro Ablöse entschädigt. An Embolo waren auch die Premier League-Aufsteiger Hull City und Ipswich Town sowie Vereine aus der Serie A interessiert. Nun geht es für den ehemaligen Bundesliga-Angreifer aber in den Staaten weiter, sofern nichts Unvorhergesehenes mehr passiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Major League Soccer
Atlanta United
Rennes
Breel Embolo

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Major League Soccer Major League Soccer
Atlanta United Logo Atlanta United
Rennes Logo Stade Rennais FC
Breel Embolo Breel Embolo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert