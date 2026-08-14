15 Millionen: Fast alles klar bei Embolo

Atlanta United steht ganz kurz davor, eine Zusammenarbeit mit Breel Embolo (29) unter Dach und Fach zu bringen. Die französische Regionalzeitung ‚Ouest-France‘ berichtet, dass sich der Schweizer WM-Fahrer im Anflug auf die MLS befindet. FT kann die Infos bestätigen.

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Stade Rennes wird drei Jahre vor Vertragsende mit rund 15 Millionen Euro Ablöse entschädigt. An Embolo waren auch die Premier League-Aufsteiger Hull City und Ipswich Town sowie Vereine aus der Serie A interessiert. Nun geht es für den ehemaligen Bundesliga-Angreifer aber in den Staaten weiter, sofern nichts Unvorhergesehenes mehr passiert.