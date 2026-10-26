Klarer Sieger im Ballon d’Or-Voting

Heute Abend wird die prestigeträchtigste Individualauszeichnung des Weltfußballs verliehen. Wer den Ballon d’Or 2026 gewinnt, entscheidet sich bei einer Gala in London. Geht es nach den FT-Lesern, kann der Sieger nur Harry Kane heißen. Der englische Torjäger des FC Bayern sammelte über die Hälfte der Stimmen.

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Wer hätte den Ballon d'Or verdient? Lamine Yamal Kylian Mbappé Harry Kane Michael Olise Rodri Lionel Messi Ousmane Dembélé ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Dahinter rangiert Kanes Teamkollege Michael Olise mit 19 Prozent. Erst hinter den beiden Starspielern des deutschen Rekordmeisters finden sich die Stars anderer europäischen Topklubs wieder. Lamine Yamal vom FC Barcelona sehen immerhin noch sieben Prozent ganz vorne. Für Kylian Mbappé, dem Matchwinner des gestrigen Clásico, stimmten fünf Prozent ab.