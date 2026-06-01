Bedient sich der FC Bayern bei Arsenal?

Im Rennen um Anthony Gordon (25) zog der FC Bayern gegenüber dem FC Barcelona den Kürzeren. Das Bestreben, einen vielseitigen Offensivspieler zu holen, bleibt logischerweise bestehen. Zuletzt hieß es, dass die Münchner noch einige Namen auf ihrer Shortlist haben und preislich ein Regal tiefer zuschlagen wollen.

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Genannte Kriterien treffen unter anderem auf Gabriel Martinelli zu. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass sich der deutsche Rekordmeister kürzlich nach der Verfügbarkeit des 24-Jährigen informiert hat. Neben dem FCB beobachte auch Paris St. Germain die Entwicklung des flexiblen Angreifers ganz genau.

Martinellis Zukunft beim FC Arsenal ist offen, da sich die Gunners ebenso nach Verstärkung für die Offensive umschauen. Über weite Strecken der abgelaufenen Saison kam der brasilianische WM-Fahrer nicht über die Jokerrolle hinaus, weshalb er eine Luftveränderung in Betracht ziehen könnte. Martinellis Vertrag in London läuft im kommenden Sommer aus.