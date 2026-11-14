Werder-Boss zweifelt an Zukunft

Bei Werder Bremen könnte es in nächster Zeit zu Veränderungen auf dem ein oder anderen Chefposten kommen. Gegenüber ‚Bild‘ macht Klaus Filbry Zweifel an seiner Zukunft bei den Grün-Weißen öffentlich: „Mein Vertrag läuft ja noch eine Weile. Wir schauen dann, ob ich noch weitermache oder nicht.“ Bis 2028 ist der Vorsitzende der Geschäftsführung noch vertraglich gebunden.

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Seine Priorität liegt aktuell aber woanders: „Der Fokus liegt erst mal auf der Verlängerung von Clemens (Fritz, Anm. d. Red.).“ Der Werder-Boss weiter: „Die vergangenen Monate waren sehr herausfordernd. Vor allem das, was von außen im Winter auf Peter (Niemeyer, Anm. d. Red.), Clemens und mich zugekommen ist, fühlte sich fast härter an als zu Zeiten des Abstiegs. Das hat mich schon zum Nachdenken gebracht.“ Doch auch Fritz stellte vor wenigen Tagen infrage, ob seine Zeit beim Nordklub über sein Vertragsende im Sommer hinaus weitergeht.