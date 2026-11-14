Traum-Debüt: Gruda sorgt für Begeisterung

Mit einem sehenswerten Treffer gegen Serbien (3:1) und einer starken Performance beim Debüt im Trikot der Nationalmannschaft sorgt Brajan Gruda für viel Begeisterung. Das bescherte dem Youngster auch verdientermaßen die FT-Note 1. Nach dem Spiel war Bundestrainer Jürgen Klopp voll des Lobes: „Er hat die Messlatte relativ hoch gehängt, es war ein außergewöhnliches Debüt. Das freut mich sehr für ihn.“

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Auch seine Teamkollegen freuten sich für den Profi von RB Leipzig. Kai Havertz sagte: „Ein Super-Spieler, mit sehr, sehr großem Talent. Das war sein erstes Spiel heute und gleich das erste Tor. Da kann er stolz drauf sein.“ Niclas Füllkrug ging sogar noch etwas mehr ins Detail: „Er hat ein sehr gutes Timing in seinen Dribblings. Er hat einen unfassbar guten Touch, ein unfassbar gutes Timing dafür, wann er den Ball den nächsten Schritt vorlegen muss, wann er nach innen, wann er nach außen geht.“

Klopp & Mannschaft feiern Gruda

Obwohl Gruda gerade erst sein Debüt feierte, scheint er seinen Platz bei der Nationalmannschaft schon sicher zu haben. Im Vorfeld bezeichnete Klopp ihn bereits als „geilen Zocker“ und ließ durchblicken, dass er im dribbelstarken Offensivspieler eine echte Waffe sieht. Seinen Spielstil will er deshalb auch nicht verändern: „Das einzige Problem, was herausragende Dribbler haben können, ist, dass man immer nur dribbelt. Aber ich werde einen Teufel tun, ihm, das Dribbling zu verbieten.“

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Der erfahrene Coach weiß aber auch, dass bei all der Lobhudelei auch Gruda noch Luft nach oben hat. „Wir arbeiten nur dran, dass er variabler wird. Und am Umschaltverhalten werden wir arbeiten“, macht Klopp noch Baustellen beim trickreichen Kicker aus. Gegen die Serben sah der Bundestrainer aber auch da kaum Verbesserungspotenzial: „Heute war es top. Ich glaube, in Leipzig freuen sich alle, wie oft er heute auf Defensive umgeschaltet hat.“

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Konkurrenz in den Startlöchern

In Zukunft wird sich Gruda wohl mit Lennart Karl (18) um die Position auf dem rechten Flügel duellieren. Kommt Jamal Musiala (23) zurück, wird auch er um einen Platz in Klopps Startelf kämpfen. Dann wird Klopp schwierige Entscheidungen treffen müssen.

Die DFB-Elf profitiert aber sicherlich davon, mehrere Optionen von diesem Kaliber zur Verfügung zu haben. Und Gruda hat jetzt erstmal einige Argumente gesammelt, um auch künftig den Vorzug zu erhalten.