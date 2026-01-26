Uzun fällt schon wieder aus

Can Uzun droht erneut eine längere Pause. Nachdem der offensive Mittelfeldspieler gerade erst eine Verletzung hinter sich lassen konnte, hat es ihn gegen die TSG Hoffenheim (1:3) am vergangenen Wochenende wieder erwischt.

Eintracht Frankfurt hat bekanntgegeben, dass Uzun eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel erlitt. Dementsprechend ist der 20-Jährige „bis auf Weiteres“ nicht einsatzfähig.