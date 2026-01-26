Bundesliga
Uzun fällt schon wieder aus
Can Uzun droht erneut eine längere Pause. Nachdem der offensive Mittelfeldspieler gerade erst eine Verletzung hinter sich lassen konnte, hat es ihn gegen die TSG Hoffenheim (1:3) am vergangenen Wochenende wieder erwischt.
Eintracht Frankfurt @Eintracht – 21:12
ℹ️ Can Uzun hat im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel erlitten. Der 20-Jährige wird bis auf Weiteres ausfallen.Bei X ansehen
Eintracht Frankfurt hat bekanntgegeben, dass Uzun eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel erlitt. Dementsprechend ist der 20-Jährige „bis auf Weiteres“ nicht einsatzfähig.
