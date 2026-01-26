Menü Suche
Uzun fällt schon wieder aus

von Dominik Schneider
Can Uzun im SGE-Trikot @Maxppp

Can Uzun droht erneut eine längere Pause. Nachdem der offensive Mittelfeldspieler gerade erst eine Verletzung hinter sich lassen konnte, hat es ihn gegen die TSG Hoffenheim (1:3) am vergangenen Wochenende wieder erwischt.

Eintracht Frankfurt
ℹ️ Can Uzun hat im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel erlitten. Der 20-Jährige wird bis auf Weiteres ausfallen.

Wir wünschen dir eine schnelle Genesung, Can! 🙏🍀
#SGE
Eintracht Frankfurt hat bekanntgegeben, dass Uzun eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel erlitt. Dementsprechend ist der 20-Jährige „bis auf Weiteres“ nicht einsatzfähig.

