Neville verlängert in Miami

Cheftrainer Phil Neville bleibt Inter Miami erhalten. Wie der MLS-Klub mitteilt, hat der Engländer einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn für die kommende Saison an den Verein bindet. Neville zeigt sich erfreut über sein neues Arbeitspapier: „Es ist eine große Ehre, bei Inter Miami zu bleiben. Ich habe immer langfristig geplant, ich habe immer gedacht, dass ich lange bei diesem Klub bleiben möchte.“

Seit Januar 2019 steht der frühere Spieler von Manchester United beim Franchise seines ehemaligen Teamkollegen David Beckham an der Seitenlinie. Mit dem Verein von der Ostküste erreichte Neville in diesem Jahr erstmalig die MLS-Playoffs.

Our Coach is back for more ⚽



Phil Neville has signed a contract extension ahead of the 2023 MLS season!