Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Sollten die Vertragsgespräche zwischen dem FC Bayern und Serge Gnabry (26) scheitern, was überraschend, aber nicht unmöglich wäre, sollen die Münchener schon Ersatz im Auge haben. ‚Sport1‘ berichtet, dass Christopher Nkunku (24) von Ligarivale RB Leipzig und Antony (22) von Ajax Amsterdam als Alternativen für den deutschen Nationalspieler gelten.

Borussia Dortmund

Der Abgang von Erling Haaland (21) im Sommer ist wahrscheinlich. Wird im kommenden Jahr der nächste Star seinen Hut nehmen? Laut einem Bericht der ‚as‘ hat Real Madrid Pläne, Jude Bellingham (18) im Sommer 2023 als Ersatz für Luka Modric (36) zu verpflichten.

Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen will Top-Stürmer Patrik Schick (26) nicht abgeben. Vereinschef Fernando Carro betont gegenüber ‚Sky‘, dass man in der BayArena für die nächsten Jahre fest mit dem Tschechen plant.

RB Leipzig

RB Leipzig kämpft um Christopher Nkunku. Der 24-jährige steht nicht nur bei den Bayern, sondern auch bei weiteren Top-Klubs auf dem Zettel. Um ihn zu halten, ist RB laut einem Bericht der ‚Bild‘ bereit, sein Gehalt mehr als zu verdoppeln.

SC Freiburg

Beim SC Freiburg geht man davon aus, dass der begehrte Nico Schlotterbeck (22) nicht über den Sommer hinaus im Breisgau bleibt. Gegenüber ‚Sky‘ schätzt Sportdirektor Klemens Hartenbach die Möglichkeit eines Verbleibs als „relativ gering“ ein. Eine andere Personalie dagegen erfreut die Freiburger Herzen: Nils Petersen (33) verlängert seinen Vertrag. Wie üblich macht der Sportclub zur Laufzeit keine Angaben.

TSG Hoffenheim

Harvard Nordveidt (31) wird die TSG Hoffenheim nach fünf Jahren verlassen. Sein Vertrag in Sinsheim wird nicht verlängert, wie der Verein bekanntgibt.

Nach fünf gemeinsamen Jahren wird Howie #Nordtveit die #TSG zum Saisonende verlassen. „Howie ist eine herausragende Persönlichkeit, ein absoluter Teamplayer und ein grundsätzlich positiver Charakter“, sagt Alexander Rosen, Direktor Profifußball. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) March 28, 2022

1. FC Köln

Steffen Baumgart, Cheftrainer des 1. FC Köln, macht sich keine Sorgen, sollte Anthony Modeste (33) die Domstädter im Sommer verlassen. In der ‚Kölnischen Rundschau‘ erklärt er: „Es tun alle so, als ob der FC ohne Tony nicht mehr kann. Doch, das kann er.“

Eintracht Frankfurt

Vorstandssprecher Axel Hellmann verlängert seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt. Die ‚Bild‘ berichtet von einer neuen Laufzeit des Arbeitspapiers bis 2027.

Union Berlin

Anthony Ujah (31) steht kurz vor dem Abschied von Union Berlin. Der Nigerianer erklärt gegenüber dem ‚kicker‘, er glaube nicht, dass die Eisernen mit ihm verlängern werden.

1. FSV Mainz 05

Neu-Nationalspieler Anton Stach (23) denkt nicht an einen Abschied von Mainz 05. Gegenüber ‚Sport1‘ bestätigt er, zu bleiben „ist ganz klar der Plan.“

Borussia Mönchengladbach

Die ‚Bild‘ berichtet, dass Borussia Mönchengladbach den 2023 auslaufenden Vertrag von Kapitän Lars Stindl (33) vorzeitig verlängern möchte. Damit würde man von dem ursprünglichen Plan abrücken, die Zusammenarbeit erst im kommenden Jahr ausdehnen zu wollen.

VfL Bochum

Die ‚WAZ‘ nennt drei mögliche Neuzugänge für den VfL Bochum: Jannik Haberer (27) vom SC Freiburg, Philipp Hofmann (28) vom Karlsruher SC und Kevin Stöger (28) vom FSV Mainz 05. Vorteil: Alle drei wären im Sommer ablösefrei zu haben.

VfL Wolfsburg

Patrick Wimmer (20) wird im Sommer wohl von Arminia Bielefeld zum VfL Wolfsburg wechseln. Der ‚kicker‘ berichtet von kurz vor dem Abschluss stehenden Verhandlungen über den Offensivakteur.

VfB Stuttgart

Sasa Kalajdzic wird seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Um einen Transfererlös für ihn zu erhalten, müsste der VfB Stuttgart den 24-jährigen Stürmer noch in diesem Sommer verkaufen. Nach FT-Informationen sind mehrere Klubs aus der Premier League und der Serie A am Österreicher interessiert.

FC Augsburg

Der FC Augsburg will den FC Bayern im Poker um Stefan Ortega von Arminia Bielefeld übertrumpfen. Der 29-jährige Torhüter ist am Saisonende ablösefrei und noch nicht überzeugt davon, hinter Manuel Neuer (36) die Nummer zwei bei Bayern zu sein. Deshalb bezeichnet ‚Sky‘ die Personalie Ortega in Augsburg als „richtig, richtig heiß.“

Hertha BSC

Der AC Florenz verhandelt mit Hertha BSC über einen Kauf von Krzysztof Piatek (26). Der Pole wechselte im Winter auf Leihbasis zur Fiorentina und überzeugt dort seitdem mit sechs Treffern in elf Spielen.

Arminia Bielefeld

George Bello (20), Linksverteidiger bei Arminia Bielefeld, hat mit der Nationalmannschaft der USA das WM-Ticket gelöst. Trotz einer 0:2-Niederlage gegen Costa Rica sind die Soccer Boys direkt für das Winterturnier in Katar qualifiziert.

Greuther Fürth

Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ ist Stefan Leitl einer der möglichen Kandidaten für das Traineramt beim FC Schalke 04. Sein Vertrag bei Greuther Fürth läuft noch bis 2023. Leitl selbst soll aber Zweifel haben, nach dem wahrscheinlichen Abstieg in Liga zwei den Neuanfang beim Kleeblatt begleiten zu wollen.