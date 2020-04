Di Santo träumt von Werder

Franco Di Santo kann sich eine Rückkehr zum SV Werder Bremen gut vorstellen. Im Interview mit dem ‚Weser-Kurier‘ erklärt der Argentinier auf Nachfrage: „Ja, hoffentlich. Wenn Gott es will. Ich habe immer gesagt, dass ich mit Bremen eine besondere Verbundenheit habe.“

Di Santos Vertrag bei Atlético Mineiro läuft noch bis Dezember, zu alt für die Bundesliga fühlt sich der 31-Jährige keineswegs: „Physisch fühle ich mich sehr gut, in diesem Punkt habe ich ein Plus. Ich bin in einem wirklich guten Zustand. Das ermöglicht eine längere Karriere.“