Harry Kanes (33) Gewinn des diesjährigen Ballon d’Or hat für den FC Bayern möglicherweise positive Auswirkungen auf die anstehenden Vertragsgespräche mit Michael Olise (24). „Es ist ein Zeichen für Michael. Es zeigt ihm, dass er bei uns gut aufgehoben ist“, antwortet Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen im Interview mit der ‚Abendzeitung‘ auf entsprechende Frage.

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Olises Vertrag in München läuft bis 2029, der Rekordmeister strebt eine vorzeitige Verlängerung an. „Wir werden zu gegebener Zeit anfangen, aber sicherlich auch nicht erst übernächstes Jahr“, so Dreesen mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen. Im Zusammenhang mit dem Offensivstar kursieren immer wieder Gerüchte um Real Madrid. Die ‚as‘ berichtete jüngst, dass die Münchner Ablöseforderung bei 300 Millionen Euro liegt.