Liverpool: Klopp glaubt nicht an Ausverkauf

Selbst wenn der FC Liverpool in dieser Saison die Champions League-Qualifikation verpassen sollte, befürchtet Cheftrainer Jürgen Klopp keinen Aderlass. „Das ist keine Situation, in der ein Spieler im Kader sagt: ,Wir sind nicht in der Champions League, also muss ich gehen.´ Das wird nicht passieren. Ich kenne sie gut genug, um das zu wissen“, wird Klopp vom ‚Guardian‘ zitiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Reds stehen nach der Niederlage gegen den FC Chelsea (0:1) aktuell nur auf dem siebten Tabellenplatz der Premier League. Die Champions League-Ränge liegen bei noch elf ausstehenden Partien vier Punkte entfernt. Keine unmögliche Aufgabe. Eine weitere Möglichkeit, sich für die Königsklasse zu qualifizieren, ist der Champions League-Sieg. Auch hier besteht noch eine Chance. Nach dem 2:0-Sieg gegen RB Leipzig im Achtelfinalhinspiel, steht zumindest die Tür zum Viertelfinale weit auf.