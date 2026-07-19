Der FC Schalke 04 will Innenverteidiger Felix Uduokhai zurück in die Bundesliga holen. Laut Sacha Tavolieri hat der Aufsteiger die Gespräche mit Besiktas aufgenommen. S04 strebe eine Leihe mit Kaufoption an, der Spieler sei heiß auf den Wechsel.

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In Istanbul steht Udukohai nur noch bis 2027 unter Vertrag. Besiktas hatte den Linksfuß vor zwei Jahren zunächst per Leihe vom FC Augsburg geholt, im vergangenen Sommer flossen für die Festverpflichtung fünf Millionen Euro.

Im Besiktas-Trikot bestritt Uduokhai 58 Pflichtspiele. Für Schalke wäre der ehemalige deutsche U-Nationalspieler nach Kevin Müller (35), Satoshi Tanaka (23), Junior Adamu (25) und Robin Gosens (32) der fünf Sommer-Neuzugang.