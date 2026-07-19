Bundesliga
Schalke bastelt am nächsten Transfercoup
Nach der Verpflichtung von Robin Gosens ist Schalke 04 am nächsten namhaften Neuzugang dran. Es soll eine Leihe mit Kaufoption werden.
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@Maxppp
Der FC Schalke 04 will Innenverteidiger Felix Uduokhai zurück in die Bundesliga holen. Laut Sacha Tavolieri hat der Aufsteiger die Gespräche mit Besiktas aufgenommen. S04 strebe eine Leihe mit Kaufoption an, der Spieler sei heiß auf den Wechsel.
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In Istanbul steht Udukohai nur noch bis 2027 unter Vertrag. Besiktas hatte den Linksfuß vor zwei Jahren zunächst per Leihe vom FC Augsburg geholt, im vergangenen Sommer flossen für die Festverpflichtung fünf Millionen Euro.
Im Besiktas-Trikot bestritt Uduokhai 58 Pflichtspiele. Für Schalke wäre der ehemalige deutsche U-Nationalspieler nach Kevin Müller (35), Satoshi Tanaka (23), Junior Adamu (25) und Robin Gosens (32) der fünf Sommer-Neuzugang.
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