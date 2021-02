Sosa: Bayern-Interesse „eine Ehre“

Borna Sosa (23) empfindet die Gerüchte, der FC Bayern habe Interesse an ihm, als Anerkennung seiner Leistungen. „Mich hat das zusätzlich motiviert. Es bestätigt meinen Weg und den Weg des VfB, dass wir mit unserer Mannschaft guten und attraktiven Fußball spielen und damit sehr wohl wahrgenommen werden. Das ist das Ergebnis unserer Entwicklung“, ordnet der Linksverteidiger im Interview mit der ‚Sport Bild‘ ein.

Sosa steht noch bis 2025 in Stuttgart unter Vertrag, die Münchner holen für links hinten stattdessen den ablösefreien Omar Richards (23, FC Reading). Dennoch sei es „eine Ehre, mit einem Klub wie dem FC Bayern in Verbindung gebracht zu werden“, meint Sosa, „als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dachte ich mir: ‚Wow, Bayern! Das ist ein großes Ding.‘ Aber ich bin Spieler des VfB Stuttgart, mit einem Vertrag bis 2025, und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich will das Vertrauen des Vereins in mich in jedem Spiel zurückzahlen.“