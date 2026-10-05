Menü Suche
Kommentar 2
UEFA Nations League

Spannende Details: Olise-Zoff mit Cherki?

von Lukas Weinstock - Quelle: L’Équipe
Michael Olise und Rayan Cherki im Austausch @Maxppp

Ist das Verhältnis von Michael Olise (24) und Rayan Cherki (23) überraschenderweise angespannt? Das legt zumindest ein Bericht der ‚L’Équipe‘ nahe. Laut diesem war Olise während der WM wenig angetan von Cherkis lockerer Art, „da er eine sehr genaue Vorstellung davon, was das Spiel verlangt“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem Bericht mag Olise „keine Leute, die ihn dabei behindern“. Aus diesem Grund sei Cherki auch „ein Spieler und eine Persönlichkeit, die er nicht immer versteht“. Auf ‚X‘ widerspricht Cherki der Berichterstattung jedoch. „Eine weitere Erfindung. Eine großartige Inspiration“, schreibt der Offensivstar von Manchester City.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Frankreich
Michael Olise
Rayan Cherki

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Frankreich Flag Frankreich
Michael Olise Michael Olise
Rayan Cherki Rayan Cherki
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert