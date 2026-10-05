Spannende Details: Olise-Zoff mit Cherki?

Ist das Verhältnis von Michael Olise (24) und Rayan Cherki (23) überraschenderweise angespannt? Das legt zumindest ein Bericht der ‚L’Équipe‘ nahe. Laut diesem war Olise während der WM wenig angetan von Cherkis lockerer Art, „da er eine sehr genaue Vorstellung davon, was das Spiel verlangt“.

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Laut dem Bericht mag Olise „keine Leute, die ihn dabei behindern“. Aus diesem Grund sei Cherki auch „ein Spieler und eine Persönlichkeit, die er nicht immer versteht“. Auf ‚X‘ widerspricht Cherki der Berichterstattung jedoch. „Eine weitere Erfindung. Eine großartige Inspiration“, schreibt der Offensivstar von Manchester City.