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Bundesliga

FC Bayern: Gute Nachrichten bei Gnabry

von Julian Jasch
Serge Gnabry feiert sein Tor gegen Atalanta Bergamo @Maxppp

Serge Gnabry (30) geht einen wichtigen Schritt im Rehabilitationsprozess. Der Bayern-Angreifer absolvierte am heutigen Dienstag erstmals nach seiner schweren Verletzung wieder eine individuelle Trainingseinheit mit Ball an der Säbener Straße.

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Gnabry hatte sich im April einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. In der Folge verpasste der bis dato so stark aufspielende Rechtsfuß nicht nur den Saisonendspurt mit den Münchnern, sondern kann auch bei der diesjährigen WM nicht mitwirken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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