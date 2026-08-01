Spannende Wende um WM-Helden Vozinha

Eigentlich schien der Wechsel von WM-Held Vozinha zu Colo Colo bereits beschlossene Sache zu sein. Nun zeichnet sich laut Raphael Bózeo jedoch eine überraschende Kehrtwende ab. Der 40-jährige Torhüter habe seine Pläne geändert und verhandle stattdessen über die letzten Vertragsdetails mit dem marokkanischen Klub RS Berkane.

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Noch Anfang der Woche sollte Vozinha eigentlich nach Santiago reisen, um den bereits angekündigten Wechsel nach Chile endgültig perfekt zu machen. Nachdem seine Ankunft zunächst auf Mittwoch und anschließend auf Donnerstag verschoben worden war, erschien der Keeper letztlich überhaupt nicht. Stattdessen bahnt sich inzwischen der Wechsel nach Marokko an. Dort könnte der Kapverdier künftig erneut mit Nationaltrainer Bubista zusammenarbeiten, der ebenfalls kurz vor der Unterschrift bei RS Berkane stehen soll.