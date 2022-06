Wahnsinnsgehalt: Klaut PSG jetzt auch noch Vinícius?

Paris St. Germain und Real Madrid – nach den Ereignissen der vergangenen Wochen und Monate dürfte sich keine Fanfreundschaft mehr zwischen diesen beiden europäischen Schwergewichten entwickeln. Den Franzosen gelang es mit unfassbar viel Geld, Superstar Kylian Mbappé (23) vom Wechsel nach Madrid abzuhalten. Entsprechend groß war der Frust bei den Königlichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aber PSG hat noch nicht genug und geht auch bei einer anderen Personalie auf Konfrontationskurs mit Real. Vinícius Júnior hat sich bei den Bláncos zu einem absoluten Weltklasse-Angreifer entwickelt. Seine Verlängerung über 2023 hinaus steht allerdings seit Monaten aus. Wie die ‚Marca‘ berichtet, spielt dabei auch Paris eine Rolle.

40 Millionen Argumente für PSG

Demzufolge bearbeitet der französische Hauptstadtklub Vinícius seit Monaten und appelliert, die Verlängerung bei Real auszuschlagen. Mehr noch: PSG selbst biete dem 21-jährigen Brasilianer ein Jahresgehalt von sage und schreibe 40 Millionen Euro. Keine Chance für die Königlichen, auch nur annähernd an diese Summe heranzukommen.

Real hat also allen Grund, die Vinícius-Verlängerung nicht als Formsache abzutun. Zwar betonte der Linksaußen stets, wie gerne er in Madrid bleiben will. Meister- und Champions League-Titel dürften ihn in dieser Haltung bestärkt haben. Das wichtigste Argument bleibt aber nun einmal das liebe Geld.