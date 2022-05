Chelsea-Übernahme unter Dach und Fach

Der FC Chelsea hat neue Besitzer. Wie die Blues offiziell bekanntgeben, befindet sich der Londoner Klub seit heute unter neuer Führung: „Roman Abramovich hat den Verkauf des Chelsea Football Club und der damit verbundenen Unternehmen an eine von Todd Boehly und Clearlake Capital geführte Investorengruppe abgeschlossen.“

Bereits am Samstag wurde verkündet, dass die Übernahme des Premier League-Klubs am heutigen Montag endgültig über die Bühne geht. Chelsea „erhielt mehr als 250 Anfragen von potenziellen Käufern“, woraus sich „zwölf glaubwürdige Gebote“ ableiten ließen, bevor der Zuschlag an die US-amerikanischen Investoren ging.