Möglicher Kane-Ersatz von der SGE

Mit der Verletzung von Harry Kane (33) ist beim FC Bayern München der Worst Case eingetreten. Womöglich bis März muss der Rekordmeister auf den Weltfußballer verzichten, der in der Mannschaft von Vincent Kompany Torjäger, Spielgestalter und Anführer ist, und daher eigentlich unverzichtbar. Aktuell steht die große Frage im Raum, wie der FCB mit der Situation umgeht. Eigentlich sind keine Transfers im häufig überhitzten Wintertransferfenster geplant, doch der Kane-Ausfall könnte zu einem Umdenken führen – einen weiteren nominellen Mittelstürmer gibt es im Kader nicht.

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Die ‚Bild‘ macht Sportvorstand Max Eberl, der potenzielle Optionen prüft, einen Vorschlag: Eintracht Frankfurts Younes Ebnoutalib (23). „Insider wie Jürgen Klopp sind sich einig, dass der Neu-Nationalspieler eine große Karriere vor sich hat“, so die Boulevardzeitung. Der Bundestrainer vergleiche den gebürtigen Frankfurter mit Robert Lewandowski (38), den Klopp bei Borussia Dortmund vom No-Name zum Weltklassestürmer formte. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ geht dagegen davon aus, dass Bayern die Bemühungen um Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) intensivieren wird und vermeldet, dass die Münchner auch den Ex-Augsburger Ricardo Pepi (23/PSV Eindhoven) und Igor Thiago (25/FC Brentford) seit dem Sommer im Blick haben dürften.

Auch auf dem Transfermarkt gewinnen

Nach zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen träumt Gerry Cardinale, Klubboss des AC Mailand, im Gespräch mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ vom ganz großen Coup. Angesichts von lediglich fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Lazio Rom liege der Scudetto in dieser Saison im Bereich des Möglichen: „Ich persönlich rechne weiterhin damit, dass wir um den Meistertitel kämpfen, aber das ist noch weit weg. Wenn man einen Meistertitel gewinnen will, muss man es bis zum Ende durchziehen, und genau das werden wir tun.“ Helfen sollen dabei auch große Investitionen auf dem Transfermarkt, die der neue Head of Soccer Markus Krösche tätigen darf. Von bis zu 100 Millionen Euro Budget war zuletzt die Rede.

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Investor Cardinale will dafür aber Ergebnisse sehen: „Wie ihr wisst, ist der Transfermarkt im Januar kompliziert, man muss diszipliniert sein, man darf sich nicht wahllos auf etwas stürzen. Das Einzige, was unter meiner Führung passieren wird, ist, dass wir jedes Mal, wenn wir auf den Transfermarkt gehen, dies tun, um zu gewinnen. Wenn wir also in einer Transferperiode – sei es im Januar oder im Juni – einen Transfer tätigen, wird es ein Transfer sein, der zählt.“ Auf dem Zettel der Rossoneri sind unter anderem weiterhin FC Bayern-Flirt Tresoldi, Endrick (20/Real Madrid), Ermedin Demirovic (28/VfB Stuttgart) und Bruno Fernandes (32/Manchester United), dessen Vertrag bei den Red Devils ausläuft.