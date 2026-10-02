FA reagiert auf ManCity-Skandal

Der englische Fußballverband hat auf den Schuldspruch der Premier League gegen Manchester City wegen 114 teils schwerwiegenden Verstößen gegen die finanziellen Regeln reagiert. „Die Entscheidung der Unabhängigen Kommission hat erhebliche Auswirkungen auf die Integrität des Sports. Wir prüfen die Entscheidung und ihre Folgen sorgfältig und werden gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen“, schreibt die FA in einem offiziellen Statement.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter heißt es: „Da das Verfahren zwischen der Premier League und dem Manchester City Football Club noch läuft, beabsichtigen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Stellungnahmen abzugeben. Wir werden die Entwicklungen jedoch weiterhin aufmerksam verfolgen.“ Welche Strafen auf die Skyblues zukommen, ist nach aktuellem Stand der Dinge noch unklar.