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Rashford-Zukunft: „Wenn ich ein Magier wäre…“

von Simon Martis - Quelle: BBC
Marcus Rashford dreht zum Jubeln ab @Maxppp

Marcus Rashford hat nach dem 2:0-Erfolg des FC Barcelona im Clásico gegen Real Madrid mit einer Aussage zu seiner Zukunft aufhorchen lassen. Angesprochen auf seine Zukunft bei Barça antwortete der Engländer im Anschluss an das Spiel: „Wenn ich ein Magier wäre, würde ich bleiben. Wir werden sehen.“ Die Kaufoption der Katalanen in Höhe von rund 30 Millionen Euro für den von Manchester United ausgeliehenen Offensivmann ist bereits verstrichen.

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Rashford erzielte im Clásico per Traumfreistoß den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. Insgesamt kommt der 28-Jährige in dieser Saison auf starke 14 Tore und elf Vorlagen in 28 Pflichtspielen für die Katalanen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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