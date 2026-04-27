Trotz Traum-Vertrag: Benítez vor dem Aus

Rafa Benítez wird trotz eines bis 2027 laufenden Vertrags aller Voraussicht nach in der kommenden Saison nicht mehr Trainer von Panathinaikos Athen sein. Wie das griechische Sportportal ‚Sport24‘ berichtet, hat Klubeigentümer Giannis Alafouzos den Beschluss bereits nach der Derbyniederlage gegen Olympiakos Piräus (0:2) in den Super League-Playoffs in der vergangenen Woche gefasst. Mehr noch: Eigentlich sollte der Spanier bereits einige Wochen vorher gefeuert werden, der Klub konnte jedoch laut Bericht keinen geeigneten Ersatz finden.

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Benítez hatte die Mannschaft erst im vergangenen Oktober übernommen. Der gebürtige Madrilene, der 2005 als Trainer des FC Liverpool die Champions League gewonnen hat, wurde mit einem ligainternen Rekordvertrag ausgestattet, erhält mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr. Die Bilanz des Coaches lässt jedoch zu wünschen übrig. Panathinaikos wird die Playoffs Stand jetzt als Viertplatzierter abschließen, was lediglich die Qualifikation für die Conference League bedeuten würde. Zudem hatte es im Februar eine Spielerrevolte gegeben, die Benítez fast zum Verhängnis geworden wäre. Weite Teile der Mannschaft waren mit der Arbeit des Trainers unzufrieden und hatten sich über die Methoden des 65-Jährigen bei der Vereinsführung beschwert.