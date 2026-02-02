Bayerns Licina ablösefrei zu Juve

Ein halbes Jahr vor Vertragsende lässt Adin Licina (19) den FC Bayern nach über zehn Jahren hinter sich. Das italienische Schwergewicht Juventus Turin holt den talentierten Angreifer an Bord. Licina unterschreibt bis 2029. Die Rückrunde soll der Linksfuß noch bei der Zweitvertretung zum Einsatz kommen, aber auch regelmäßig mit den Profis trainieren.

Dem Vernehmen nach kassieren die Münchner keine Ablöse für den deutschen U19-Nationalspieler. Stattdessen konnte sich eine 30-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung sowie ein Matching Right gesichert werden. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund erklärt: „Adin Licina ist als junges Talent zum FC Bayern gekommen, wurde an unserem Campus entwickelt und sucht nun seinen Weg im internationalen Spitzenfußball. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“