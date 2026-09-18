Ginters gutes Gespräch mit Klopp

Der hervorragende Saisonstart von Matthias Ginter (32) beim SC Freiburg ist auch an Jürgen Klopp nicht vorbeigegangen. Wie der Innenverteidiger gegenüber dem ‚kicker‘ erzählt, hat sich der Bundestrainer persönlich bei ihm gemeldet: „Ich hatte ein sehr gutes und auch anerkennendes Gespräch mit dem Bundestrainer. Die Leistungen werden gesehen, natürlich ist aber jetzt einfach das Alter bei mir das ausschlaggebende Thema, dass ich eben beim nächsten Turnier 34 wäre.“

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Nach einer starken vergangenen Saison, in der Ginter als Leistungsträger mit den Breisgauern ins Europa League-Finale einzog, glänzt er in dieser Saison auch als Vorlagengeber. Kein Bundesligaspieler hat bisher mehr Tore vorbereitet. Mit dem SC rangiert der 51-fache deutsche Nationalspieler zudem ungeschlagen an der Tabellenspitze. Ginter zeigt jedoch Verständnis für die Entscheidung des Bundestrainers: „Klar kann man auch mit 34 noch gut Fußball spielen, aber aufgrund der Altersstruktur und der vielen guten, jüngeren Spieler auf der Position ist das für mich auch absolut nachvollziehbar.“