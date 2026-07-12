Nächste Aufstockung: Infantino plant XXL-WM 2030

Bei der gegenwärtigen Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA traten erstmals 48 Mannschaften gegeneinander an – immerhin 16 mehr als in den vorherigen Ausgaben seit 1998. Das Feedback ist sehr gemischt. Viele Fans, Journalisten und Teilnehmer beklagen jedoch eine qualitative Verwässerung und ein zu langes Turnier.

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Ghanas Nationaltrainer Carlos Queiroz erklärte beispielsweise nach der Gruppenphase, sie habe den Qualifikationsprozess entwertet und das Turnier zu etwas „Vulgärem und Gewöhnlichem“ gemacht. Der logische Schluss von FIFA-Präsident Gianni Infantino scheint jedoch ein Besonderer zu sein, wie er dem Schweizer Medienunternehmen ‚Bluewin‘ erklärt. Der Weltverband peilt eine weitere Aufstockung zur nächsten WM an.

Mehr als ein Viertel aller Nationen dabei?

2030 sollen ganze 64 Nationen teilnehmen, immerhin mehr als ein Viertel der 210 Nationalmannschaften, die unter der FIFA-Flagge spielen. „Das ist definitiv ein Thema, das nach dieser Weltmeisterschaft in den zuständigen Gremien geprüft und diskutiert werden wird. Immerhin soll eine WM für die ganze Welt und nicht nur für Europa und Südamerika sein“, so der umstrittene FIFA-Präsident.

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Eingebracht wurde der Vorschlag im März 2025 von einer Delegation einflussreicher südamerikanischer Führungskräfte des Verbands. „Jede Nation sollte den Traum von einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft haben dürfen. Man sieht, dass das Niveau der Mannschaften extrem hoch ist – und es wird weltweit immer höher. Wenn man kleineren Ländern keine Chance auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft gibt, fehlt ihnen der Anreiz, sich weiter zu verbessern“, so Infantino weiter.

Unterstützung aus Südamerika

Starker Befürworter der Idee ist unter anderem Alejandro Dominguez, Präsident der CONMEBOL und Vizepräsident der FIFA: „Es wäre ein Traum, die Welt zu vereinen, wenn auch nur einmal.“ Denn: Wie ‚The Athletic‘ berichtet, könnte ein dermaßen „erweitertes Turnier bedeuten, dass Uruguay, Argentinien und Paraguay jeweils eine ganze Gruppe ausrichten könnten, anstatt nur ein Spiel“.

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Die WM 2030 findet größtenteils in Spanien, Portugal und Marokko statt. Lediglich drei Spiele werden in den drei südamerikanischen Ländern ausgetragen. Offiziell um das 100-jährige WM-Jubiläum zu feiern. Berichte legen jedoch nahe, dass die Entscheidung vor allem dazu gedient hat, konkurrierende Bewerber von Saudi-Arabien für die Ausgabe 2034 aus dem Weg zu räumen, da ein Kontinent die Weltmeisterschaft nur einmal alle drei Auflagen ausrichten darf.